ДТП сталася 2 серпня на перехресті проспекту Науки та Ракетної вулиці. Чи порушував правила дорожнього руху водій Volkswagen, невідомо. Однак численні та бездумні нехтування безпекою всіх зафіксували з боку керманича Renault.
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Внаслідок аварії досить серйозно постраждав син водія Renault.
Випив втричі більше від норми
- Після зіткнення автівок на місце ДТП викликали поліцію та швидку.
- Медики встановили, що маленький хлопчик отримав травми та потребує госпіталізації. Його терміново відвезли до лікарні.
- Поліцейські ж побачили, що водій "француза" перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Під час перевірки драгер показав 0,64 проміле алкоголю, що втричі перевищує дозволену норму.
- Крім того, слідчі встановили, що у дитина у салоні не була пристебнутою та не сиділа у спеціальному кріслі.
Оскільки в аварії є постраждалі, поліцейські мають відкрити кримінальне провадження. Остаточну кваліфікацію події правоохоронці можуть надати після того, як медики встановлять ступінь важкості травм хлопчика.
Якщо дитина отримала ушкодження середньої тяжкості, зловмиснику загрожує до 3 років обмеження волі з позбавленням прав на термін від 3 до 5 років.