У Києві рекламна агенція займалась піаром бойовиків та окупації Криму

Служба безпеки України викрила рекламну агенцію, яка займалася розробкою інформаційних кампаній для так званих "ЛНР" та "ДНР", а також окупаційної влади Криму. Її дії повністю контролювали з Росії.

Під час розслідування СБУ встановила, що фірма почала працювати над пропагандистськими матеріалами ще у 2014 році.

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У Києві рекламна агенція працювала на окупантів

Співробітники агенції розробляли макети антиукраїнських білбордів, які розміщували в ОРДЛО, Криму та поширювали через місцеві ЗМІ. У цих матеріалах були чіткі заклики до розколу та федералізації України.

Серед "архівів" рекламної агенції за попередні роки, які вдалося вилучити, є макети та готова продукція із надписами (усі російською мовою):

"Харківська республіка",

"Одеська республіка",

"Батьківщина у нас у всіх одна – Росія. Глава ДНР О.В. Захарченко" тощо.

Останнім часом підрядники підготували серію кампаній для сепаратистів із гаслами:

"Зберегли мир. Забезпечимо стабільність. Крим Єдина Росія",

"Весна перемоги нашої. Крим Єдина Росія",

"Рік Кримської весни. Наш вибір – наша перемога!",

"Прорвемо будь-які блокади. Сергій Аксьонов. Голова республіки Крим. Крим нових можливостей".

Компанію курували з Росії

Попередньо, агенція в Києві є дочірньою компанією московської фірми. Її повністю контролювали громадяни Росії.

Наразі СБУ розслідує кримінальне провадження за статтею про створення терористичної групи чи терористичної організації. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях і за місцем проживання фігурантів справи. Тривають слідчі дії.

Спецслужба викрила рекламну агенцію, яка працювала на окупантів: Фото СБУ