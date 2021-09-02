Во время расследования СБУ установила, что фирма начала работать над пропагандистскими материалами еще в 2014 году.
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В Киеве рекламное агентство работало на оккупантов
Сотрудники агентства разрабатывали макеты антиукраинских билбордов, которые размещали в ОРДЛО, Крыму и распространяли через местные СМИ. В этих материалах были четкие призывы к расколу и федерализации Украины.
Среди "архивов" рекламного агентства за предыдущие годы, которые удалось изъять, есть макеты и готовая продукция с надписями (все на русском языке):
- "Харьковская республика",
- "Одесская республика",
- "Родина у нас у всех одна – Россия. Глава ДНР А.В.Захарченко" и др.
В последнее время подрядчики подготовили серию кампаний для сепаратистов с лозунгами:
- "Сохранили мир. Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия",
- "Весна победы нашей. Крым Единая Россия",
- "Год Крымской весны. Наш выбор – наша победа!",
- "Прорвем любые блокады. Сергей Аксенов. Глава Республики Крым. Крым новых возможностей".
Компанию курировали из России
Предварительно, агентство в Киеве является дочерней компанией московской фирмы. Ее полностью контролировали граждане России.
Сейчас СБУ расследует уголовное производство по статье о создании террористической группы или террористической организации. Правоохранители провели санкционированные обыски в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела. Продолжаются следственные действия.
Спецслужба разоблачила рекламное агентство, которое работало на оккупантов: Фото СБУ