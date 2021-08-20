У Києві розбирають ще одну пам'ятку архітектури: з будинку Осипа Родіна зняли дах

У Києві розбирають ще одну історичну будівлю, яка розташована на вулиці Гончара, 71. Вона має статус пам'ятки архітектури та історії місцевого значення. Вже розібрали дах й частину стіни. Поруч є забудова.

Цьому будинку майже 140 років. На її місці компанія Андрія Вавриша планує побудувати ще один житловий комплекс.

Попередній скандал В КМДА теж занепокоєні знесенням у Києві історичного будинку Уткіна

Так стверджують у спільноті громадської організації "Мапа Реновації".

Руйнують пам'ятку архітектури

Активісти повідомляють, що 29 липня Міністерство культури присвоїло будинку Осипа Родіна на Гончара, 71 статус пам'ятки архітектури та історії місцевого значення.

Втім, забудовник почав її руйнувати.

18 серпня, місцеві жителі повідомили про демонтаж покрівлі. Робітники розібрали дах і частину бічної стіни 139-річної будівлі-пам'ятки, на місці якої SAGA Development планує збудувати ЖК,

– йдеться у повідомленні ГО.

У Києві розбирають будівлю Осипа Родіна / Фото "Мапа Реновації"

Департамент охорони культурної спадщини КМДА відправив інспекторів до будинку та зафіксував демонтажні роботи. Готують відповідний припис.

Хто такий Андрій Вавриш? Колишній чиновник Київської міської державної адміністрації. У 2010—2015 роках — заступник директора департаменту містобудування та архітектури Київської міськадміністрації, начальник Служби містобудівного кадастру Києва. Тепер він бізнесмен-забудовник, співвласник компанії Saga Development, фігурант журналістських розслідувань про незаконну забудову Києва та друг ексголови Офісу президента Андрія Богдана. ТОВ "Сага 18" було створене у вересні 2017 року. Його засновниками є закриті інвестиційні фонди "Атлон" і "Еверест", керівником яких є Дмитро Овсій – юрист Андрія Вавриша.

Нагадаємо, що 20 серпня у центрі столиці вже знищили ще одну історичну будівлю – садибу Барбана. Вона не мала охоронного статусу, але громада її вважала унікальною.