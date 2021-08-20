Этому дому почти 140 лет. На его месте компания Андрея Вавриша планирует построить еще один жилой комплекс.

Предыдущий скандал В КГГА тоже обеспокоены сносом в Киеве исторического дома Уткина

Так утверждают в сообществе общественной организации "Мапа Реновації".

Разрушают памятник архитектуры

Активисты сообщают, что 29 июля Министерство культуры присвоило дому Осипа Родина на Гончара, 71 статус памятника архитектуры и истории местного значения.

Впрочем, застройщик начал его разрушать.

18 августа местные жители сообщили о демонтаже кровли. Рабочие разобрали крышу и часть боковой стены 139-летнего здания-памятника, на месте которого SAGA Development планирует построить ЖК,

– говорится в сообщении ГО.

В Киеве разбирают здание Осипа Родина / Фото "Мапа Реновації"

Департамент охраны культурного наследия КГГА отправил инспекторов к дому и зафиксировал демонтажные работы. Готовят соответствующее распоряжение.

Кто такой Андрей Вавриш? Бывший чиновник Киевской городской государственной администрации. В 2010-2015 годах — заместитель директора департамента градостроения и архитектуры Киевской горадминистрации, начальник Службы градостроительного кадастра Киева.



Теперь он бизнесмен-застройщик, совладелец компании Saga Development, фигурант журналистских расследований о незаконной застройке Киева и друг экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.



ООО "Сага 18" было создано в сентябре 2017 года. Его учредителями являются закрытые инвестиционные фонды "Атлон" и "Эверест", руководителем которых является Дмитрий Овсий – юрист Андрея Вавриша.

Напомним, что 20 августа в центре столицы уже уничтожили еще одно историческое здание – усадьбу Барбана. Она не имела охранного статуса, но община считала ее уникальной.