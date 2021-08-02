У Києві на Саперно-Слобідський відбійник наскрізь проткнув легковик: фото

2 серпня 2021 , 08:56
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Джерело:

"Київ оперативний"

На чималій швидкості водій Volkswagen спрямував автівки у відбійник у Києві на Саперно-Слобідській вулиці. Внаслідок цього захисна споруда увійшла у лобове скло та вийшла через заднє.

Власник легковика дивом не опинився насадженим на металеву конструкцію. Втім, внаслідок ДТП він отримав серйозні ушкодження.

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Лікарі швидкої терміново госпіталізували постраждалого до лікарні.

Міг бути п'яним


Водія Passat діставали з машини рятувальники / Фото "Києва оперативного"

 

  • Аварія сталася у Голосіївському районі Києва вночі 2 серпня.
  • Неподалік від АЗС "Укрнафта" Volkswagen Passat на чималій швидкості почав з'їжджати з дороги.
  • Удар прийшовся чітко у передню частину автівки, то ж відбійник проткнув легковик наскрізь.
  • Діставати чоловіка з машини довелося рятувальникам ДСНС.


Відбійник дивом не пройшов крізь водія / Фото "Києва оперативного"

Надзвичайники передали постраждалого медикам. Поліцейські залишилися на місці інцидету для з'ясування всіх обставин ДТП.

Правоохоронці відкрили щодо водія легковика кримінальне провадження. За попередніми даними, чоловік міг перебувати у стані алкогольного сп'яніння.

Автор: Олексій Чибісов