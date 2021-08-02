Владелец легковушки чудом не оказался насаженным на металлическую конструкцию. Впрочем, в результате ДТП он получил серьезные повреждения.
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Врачи скорой срочно госпитализировали пострадавшего в больницу.
Мог быть пьяным
Водителя Passat доставали из машины спасатели / Фото "Киева оперативного"
- Авария произошла в Голосеевском районе Киева ночью 2 августа.
- Недалеко от АЗС "Укрнафта" Volkswagen Passat на большой скорости начал съезжать с дороги.
- Удар пришелся четко в переднюю часть машины, поэтому отбойник проткнул легковушку насквозь.
- Доставать мужчину из машины пришлось спасателям ГСЧС.
Отбойник чудом не прошел через водителя / Фото "Киева оперативного"
Чрезвычайники передали пострадавшего медикам. Полицейские остались на месте инцидента для выяснения всех обстоятельств ДТП.
Правоохранители открыли в отношении водителя легковушки уголовное производство. По предварительным данным, мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.