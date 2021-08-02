Владелец легковушки чудом не оказался насаженным на металлическую конструкцию. Впрочем, в результате ДТП он получил серьезные повреждения.

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Врачи скорой срочно госпитализировали пострадавшего в больницу.

Мог быть пьяным



Водителя Passat доставали из машины спасатели / Фото "Киева оперативного"

Авария произошла в Голосеевском районе Киева ночью 2 августа.

Недалеко от АЗС "Укрнафта" Volkswagen Passat на большой скорости начал съезжать с дороги.

Удар пришелся четко в переднюю часть машины, поэтому отбойник проткнул легковушку насквозь.

Доставать мужчину из машины пришлось спасателям ГСЧС.



Отбойник чудом не прошел через водителя / Фото "Киева оперативного"

Чрезвычайники передали пострадавшего медикам. Полицейские остались на месте инцидента для выяснения всех обстоятельств ДТП.

Правоохранители открыли в отношении водителя легковушки уголовное производство. По предварительным данным, мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.