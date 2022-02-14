У Києві серед ночі спалахнула гімназія східних мов

14 лютого 2022 , 04:25
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Джерело:

ДСНС України

У Києві посеред ночі проти 14 лютого сталась пожежа в гімназії східних мов. Горіли дах і третій поверх навчального корпусу.

Пожежа спалахнула о 1:23 ночі проти 14 лютого. О 3:30 її вдалося локалізувати на великій площі у 2 тисячі квадратних метрів.

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Детальніше про пожежу

  • Пожежа в Київській гімназії східних мов спалахнула посеред ночі проти 14 лютого.
  • Найперше зайнялась покрівля навчального корпусу. Згодом вогонь поширився й на третій поверх будівлі.
  • За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.
  • До гасіння залучили 60 осіб та 16 одиниць техніки від ДСНС.


Пожежа в гімназії східних мов спалахнула серед ночі / Фото ДСНС


Пожежу в гімназії східних мов вдалося локалізувати / Фото ДСНС

Текст публікації ДСНС:

Триває ліквідація пожежі Київської гімназії східних мов.

14 лютого о 01:23 у Святошинському районі столиці по вулиці Львівська, 25, у триповерховому навчальному корпусі Київської гімназії східних мов виникла пожежа покрівлі з розповсюдженням на третій поверх.

Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 60 осіб та 16 одиниць техніки від ДСНС.

Автор: Василь Денисюк