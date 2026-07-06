У Києві серія гучних вибухів: ворог б'є балістикою

Російська армія атакувала Київ балістичними ракетами. Також є загроза застосування інших засобів повітряного нападу.

Прогриміли вибухи у столиці. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Дрони націлилися на низку міст України, є загроза ракетного обстрілу: де зараз небезпечно

Що відомо про масований обстріл Києва уночі 6 липня?

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 01:12, разом із багатьма іншими регіонами України. Росія у цей час запустила по столиці низку балістичних ракет. У місті прогриміла серія вибухів.

Ворог бʼє балістичними ракетами. Будь ласка, залишайтеся в укриттях,

– написав одразу очільник Київської МВА Тимур Ткаченко.

Монітори писали про пуски понад десятка балістичних ракет на Київ із різних напрямків. Мовилося, зокрема, і про "Циркони" з боку Курська.

У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях,

– закликав міський голова Віталій Кличко.

Окрім балістики, Росія застосувала крилаті ракети морського базування "Калібр". Але вони зникли з радарів десь у межах Вінницької області.

На жаль, існує загроза і від ракет зі стратегічної авіації. Масований обстріл України триває.

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Додамо, що про загрозу масованої атаки вдень 5 липня попереджав президент Володимир Зеленський. Він наголошував, що Кремль планує здійснити комбінований удар одразу після Дня незалежності США та напередодні саміту НАТО в Анкарі.