У Києві скасують низку рейсів електрички на 3 дні: повний перелік
16 січня 2022 , 11:14Читать новость на русском
Джерело:"Київпастранс"
У Києві протягом 17 – 19 січня не курсуватимуть декілька міських електричок. У "Київпастранс" вибачилися за незручності та пояснили це технічними причинами.
Так, деякі електрички припинять курсувати вже зранку 17 січня. Загалом у найближчі 3 доби не обслуговуватимуться понад 20 рейсів.
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Зауважимо, що це вже не перше скасування рейсів міських електричок. Раніше таке вже ставалося ввечері 4 січня та вранці 5 січня.
Список скасованих маршрутів
17 січня (ранок):
- №7307 від станції Дарниця;
- №7308 від станції Київ-Волинський;
- №7315 від станції Дарниця;
- №7316 від станції Київ-Волинський.
17 січня (вечір):
- №7416 від станції Борщагівська;
- №7423 від станції Дарниця;
- №7424 від станції Борщагівська;
- №7431 від станції Дарниця.
18 січня (ранок):
- №7307 від станції Дарниця;
- №7308 від станції Київ-Волинський;
- №7315 від станції Дарниця;
- №7316 від станції Київ-Волинський.
18 січня (вечір):
- №7416 від станції Борщагівська;
- №7423 від станції Дарниця;
- №7424 від станції Борщагівська;
- №7431 від станції Дарниця.
19 січня (ранок):
- №7307 від станції Дарниця;
- №7308 від станції Київ-Волинський;
- №7315 від станції Дарниця;
- №7316 від станції Київ-Волинський.
19 січня (вечір):
- №7416 від станції Борщагівська;
- №7423 від станції Дарниця;
- №7424 від станції Борщагівська;
- №7431 від станції Дарниця.
Зазначимо, наприкінці грудня через погані погодні умови в Україні затримувались потяги. Проблеми були одразу на низці напрямків, головною причиною стало намерзання льоду на контактній мережі та стрілках.