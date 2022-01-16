Так, деякі електрички припинять курсувати вже зранку 17 січня. Загалом у найближчі 3 доби не обслуговуватимуться понад 20 рейсів.

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Зауважимо, що це вже не перше скасування рейсів міських електричок. Раніше таке вже ставалося ввечері 4 січня та вранці 5 січня.

Список скасованих маршрутів

17 січня (ранок):

№7307 від станції Дарниця;

№7308 від станції Київ-Волинський;

№7315 від станції Дарниця;

№7316 від станції Київ-Волинський.

17 січня (вечір):

№7416 від станції Борщагівська;

№7423 від станції Дарниця;

№7424 від станції Борщагівська;

№7431 від станції Дарниця.

18 січня (ранок):

№7307 від станції Дарниця;

№7308 від станції Київ-Волинський;

№7315 від станції Дарниця;

№7316 від станції Київ-Волинський.

18 січня (вечір):

№7416 від станції Борщагівська;

№7423 від станції Дарниця;

№7424 від станції Борщагівська;

№7431 від станції Дарниця.

19 січня (ранок):

№7307 від станції Дарниця;

№7308 від станції Київ-Волинський;

№7315 від станції Дарниця;

№7316 від станції Київ-Волинський.

19 січня (вечір):

№7416 від станції Борщагівська;

№7423 від станції Дарниця;

№7424 від станції Борщагівська;

№7431 від станції Дарниця.

Зазначимо, наприкінці грудня через погані погодні умови в Україні затримувались потяги. Проблеми були одразу на низці напрямків, головною причиною стало намерзання льоду на контактній мережі та стрілках.