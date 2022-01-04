У "Київпастрансі" просять у пасажирів вибачення за тимчасові не зручності. Мовиться про скасування кількох рейсів ввечері 4 січня та вранці 5 січня.
Раніше У вагонах холодно: пасажирка поскаржилась на "фірмовий" поїзд "Інтерсіті"
Які рейси електрички будуть скасовані
Вечір 4 січня не курсуватимуть:
- №7416,
- 7423,
- 7424,
- 7431.
Ранок 5 січня не курсуватимуть:
- №7307,
- 7308,
- 7315,
- 7316.
Раніше в Україні затримувались потяги через негоду
Зазначимо, наприкінці грудня через погані погодні умови в Україні затримувались потяги. Проблеми були одразу на низці напрямків, головною причиною стало намерзання льоду на контактній мережі та стрілках.
Читайте також "Тату" та "Ласковый май": Укрзалізницю зганьбили за російську попсу в поїздах
Останні скандальні випадки на Укрзалізниці: коротко
- У потязі Укрзалізниці пасажирка виявила кам'яне вугілля. Воно було у відділенні для валіз, традиційно розташованому під нижньою полицею.
- Одна з пасажирок потягу "Інтерсіті" № 779 Суми – Вінниця поскаржилася на неймовірний холод у вагоні: температура не піднімалась вище позначки +10.
- У грудні 2021 року в один з плацкартних вагонів продали більше квитків, ніж в ньому є місць. Це сталось в потягу "Одеса – Рахів".
Дивіться відео про "Велике будівництво" на залізниці:
Текст публікації "Київпастрансу":
Увага! 4 та 5 січня 2022 року скасовується курсування наступних рейсів міської електрички: 04.01.22(вечір) №7416,7423,7424,7431
05.01.22(ранок) №7307,7308,7315,7316