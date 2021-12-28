Відповідну заяву у групі "Форум Залізниці України" оприлюднив користувач Ігор Грумідський. На запитання здивованої пасажирки провідниця відповіла, що у відділенні для валіз зберігають пальне для опалення вагона.
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Як компенсацію дівчині запропонували пакет для її багажу.
Оновлене меню у потягах Укрзалізниці
Пресслужба Укрзалізниці повідомила, що у потягах Укрзалізниці Інтерсіті+ вже з'явилося нове меню. Зокрема, представили меню, яке не містить продуктів тваринного походження. Вартість оновленого ланч-боксу становить 150 гривень.
Наразі в асортименті:
- "М'ясний ланч-бокс";
- "Дитячий ланч-бокс";
- "Вегетаріанський ланч-бокс".
Скарги на "фірмовий" поїзд "Інтерсіті"
- Пасажирка потягу "Інтерсіті" № 779 Суми – Вінниця розповіла, що у вагоні – жахливий холод.
- Температура повітря максимально прогрілася лише +10 градусів.
- Жінка розповіла, що придбала квитки у другий клас і була змушена їхати у жахливих умовах.
Допис "Форуму Залізниці України"
І таке ми можемо! В одному з купе у відділі для валіз пасажирів дівчина виявила залишки вугілля.
Провідниця пояснила, що так зберігається пальне для опалення вагона та запропонувала жінці пакет для її багажу.