Засвітити новорічне дерево мають 24 грудня о 18:00. Тому представники Укрзалізниці запросили киян та пасажирів компанії відвідати їх свято.

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24, 26, 31 грудня та 6 січня о 18:00 на вокзалі гратимуть відомі музичні колективи з Національною філармонією України.

В Укрзалізниці кажуть, що все йшло за планом

23 грудня поліцейські, СБУшники та працівники прокуратури Києва прийшли до центрального залізничного вокзалу та нічого не побачили на тому місці, де мала бути ялинка.

Згідно з договорами, філія Укрзалізниці підписала договір з приватною компанією про встановлення дерева до 17 грудня. На це було виділено 5 мільйонів гривень.

Оскільки посадовці залізниці нібито викрали кошти, слідчі вирішили відкрити кримінальне провадження.

У той же день в УЗ розповіли про встановлення ялинки на Південному вокзалі, а також про те, що на Центральному дерево засяє до католицького Різдва.

Скасували зраду

У пресслужбі Укрзалізниці прокоментували розслідування ймовірної крадіжки грошей в такий спосіб, ніби все сталося саме так, як було заплановано.



Навіть військова контррозвідка шукала головну залізничну ялинку, а ми її знайшли. Тобто зрада скасовується. Тож можете бути спокійними, її саме зараз монтує компанія-партнер, яка була визначена через Prozorro. Ялинка на Центральному вокзалі точно засяє 24 грудня, напередодні Різдва,

– зазначили в Укрзалізниці.

Дивіться відео про встановлення ялинки на Центральному залізничному вокзалі у Києві: