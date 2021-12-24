Засветить новогоднее дерево должны 24 декабря в 18:00. Поэтому представители Укрзализныци пригласили киевлян и пассажиров компании посетить их праздник.

Смотрите также На железнодорожном вокзале Киева вместо елки установили "ничего" за 5 миллионов гривен

24, 26, 31 декабря и 6 января в 18:00 на вокзале будут играть известные музыкальные коллективы с Национальной филармонией Украины.

В Укрзализныце говорят, что все шло по плану

23 декабря полицейские, работники СБУ и прокуратуры Киева пришли к центральному железнодорожному вокзалу и ничего не увидели на том месте, где должна была быть елка.

Согласно договорам, филиал Укрзализныци подписал договор с частной компанией об установке дерева до 17 декабря. На это было выделено 5 миллионов гривен.

Поскольку чиновники железной дороги якобы похитили средства, следователи решили открыть уголовное производство.

В тот же день в УЗ рассказали об установке елки на Южном вокзале, а также о том, что на Центральном дерево засияет до католического Рождества.

Отменили измену

В пресс-службе Укрзализныци прокомментировали расследование предполагаемой кражи денег таким образом, якобы все произошло именно так, как было запланировано.



Даже военная контрразведка искала главную железнодорожную елку, а мы ее нашли. То есть измена отменяется. Так что можете быть спокойными, ее именно сейчас монтирует компания-партнер, которая была определена через Prozorro. Елка на Центральном вокзале точно засияет 24 декабря, накануне Рождества,

– отметили в Укрзализныце.

Смотрите видео об установке елки на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве: