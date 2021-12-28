Соответствующее заявление в группе "Форум железной дороги Украины" обнародовал пользователь Игорь Грумидский. На вопрос удивленной пассажирки проводница ответила, что в отделении для чемоданов хранят топливо для отопления вагона.
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В качестве компенсации девушке предложили пакет для ее багажа.
Обновленное меню в поездах Укрзализныци
Пресс-служба Укрзализныци сообщила, что в поездах Укрзализныци Интерсити+ уже появилось новое меню. В частности, представили меню, которое не содержит продуктов животного происхождения. Стоимость обновленного ланч-бокса составляет 150 гривен.
Сейчас в ассортименте:
- "Мясной ланч-бокс";
- "Детский ланч-бокс";
- Вегетарианский ланч-бокс".
Жалобы на "фирменный" поезд "Интерсити"
- Пассажирка поезда "Интерсити" № 779 Сумы – Винница рассказала, что в вагоне – ужасный холод.
- Температура воздуха максимально прогрелась лишь +10 градусов.
- Женщина рассказала, что приобрела билеты во второй класс и была вынуждена ехать в ужасных условиях.
Сообщение "Форума Железной Дороги Украины"
И такое мы можем! В одном из купе в отделе для чемоданов пассажиров девушка обнаружила остатки угля.
Проводница объяснила, что так хранится топливо для отопления вагона и предложила женщине пакет для ее багажа.