Соответствующее заявление в группе "Форум железной дороги Украины" обнародовал пользователь Игорь Грумидский. На вопрос удивленной пассажирки проводница ответила, что в отделении для чемоданов хранят топливо для отопления вагона.

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В качестве компенсации девушке предложили пакет для ее багажа.

Обновленное меню в поездах Укрзализныци

Пресс-служба Укрзализныци сообщила, что в поездах Укрзализныци Интерсити+ уже появилось новое меню. В частности, представили меню, которое не содержит продуктов животного происхождения. Стоимость обновленного ланч-бокса составляет 150 гривен.

Сейчас в ассортименте:

"Мясной ланч-бокс";

"Детский ланч-бокс";

Вегетарианский ланч-бокс".

Жалобы на "фирменный" поезд "Интерсити"

Пассажирка поезда "Интерсити" № 779 Сумы – Винница рассказала, что в вагоне – ужасный холод.

Температура воздуха максимально прогрелась лишь +10 градусов.

Женщина рассказала, что приобрела билеты во второй класс и была вынуждена ехать в ужасных условиях.

Сообщение "Форума Железной Дороги Украины"

И такое мы можем! В одном из купе в отделе для чемоданов пассажиров девушка обнаружила остатки угля.

Проводница объяснила, что так хранится топливо для отопления вагона и предложила женщине пакет для ее багажа.