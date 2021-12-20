Одразу на 5 місць продали по 2 квитки. Це сталось 19 грудня у потязі і №026 сполученням "Одеса – Рахів"

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Чому продали більше місць

Забагато місць продали у 5 вагоні потяга. Пасажири мали по два однакових квитки. До слова, їхати по двоє на полиці "пощастило" дітям.

Провідник пояснив, що непорозуміння могло виникнути через скасований напередодні потяг. Він пообіцяв зв'язатися з начальником поїзда і розсадити "зайвих" пасажирів на вільні місця. Люди вже поскаржилися в "Укрзалізницю".



Пасажирам продали по 2 квитки на місце / Фото "Українська служба інформації"

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