Ймовірно, сніг потрапив у тамбур через щілини у дверях. Пасажири скаржаться на такий стан потягів.

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У тамбурі одного з вагонів поїзда № 046 "Лисичанськ – Ужгород" помітили чудову зимову картину – все засипало снігом,

– мовиться у повідомленні.

Припускають, що це спеціальна послуга для тих, хто нудьгував за снігом.

Зауважимо, у частині областей України протягом останніх днів сніжна та прохолодна погода. Крім того, 19 грудня, у День святого Миколая, країну накриє ще більше похолодання. Температура повітря опуститься до -12 градусів.

Додаткові потяги на свята

Укрзалізниця призначила низку додаткових поїздів на новорічні свята. Зокрема, у "лижних" напрямках.

№ 235/236 Київ – Ужгород (через Славське),

№249/250 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці,

№259/260 Суми, Київ – Ворохта,

№123/124 Київ – Одеса,

№211/212 Харків – Львів,

№167/168 Львів – Одеса,

№201/202 Ковель – Київ,

№197/198 Ковель – Київ,

№238/237 Одеса – Ужгород.

Детальніше про розклад потягів модна прочитати за посиланням.