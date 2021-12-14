Вероятно, снег попал в тамбур из-за щелей в дверях. Пассажиры жалуются на состояние поездов.

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В тамбуре одного из вагонов поезда № 046 "Лисичанск – Ужгород" увидели замечательную зимнюю картину – все засыпало снегом,

– говорится в сообщении.

Предполагают, что это специальная услуга для тех , кто скучал за снегом.

Заметим, в части областей Украины в последние дни снежная и прохладная погода. Кроме того, 19 декабря, в День святого Николая, страну накроет еще большее похолодание. Температура воздуха опустится до -12 градусов.

Дополнительные поезда на праздники

Укрзализныця назначила ряд дополнительных поездов на новогодние праздники. В частности, в "лыжных" направлениях.

№ 235/236 Киев – Ужгород (через Славское),

№249/250 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы,

№259/260 Сумы, Киев – Ворохта,

№123/124 Киев – Одесса,

№211/212 Харьков – Львов,

№167/168 Львов – Одесса,

№201/202 Ковель – Киев,

№197/198 Ковель – Киев,

№238/237 Одесса – Ужгород.

Подробнее о расписании поездов модно прочесть по ссылке.