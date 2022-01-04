В "Киевпастрансе" просят у пассажиров прощения за временные неудобства. Речь идет об отмене нескольких рейсов вечером 4 января и утром 5 января.

Ранее В вагонах холодно: пассажирка пожаловалась на "фирменный" поезд "Интерсити"

Какие рейсы электрички будут отменены

Вечер 4 января не будут курсировать:

№7416,

7423,

7424,

7431.

Утро 5 января не будут курсировать:

№7307,

7308,

7315,

7316.

Ранее в Украине задерживались поезда из-за непогоды

Отметим, в конце декабря из-за плохих погодных условий в Украине задерживались поезда. Проблемы были сразу на ряде направлений, главной причиной стало намерзание льда на контактной сети и стрелках.

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Последние скандальные случаи на Укрзализныце: коротко

В поезде Укрзализныци пассажирка обнаружила каменный уголь. Он был в отделении для чемоданов, традиционно расположенном под нижней полкой.

Одна из пассажирок поезда "Интерсити" № 779 Сумы – Винница пожаловалась на невероятный холод в вагоне: температура не поднималась выше отметки +10.

В декабре 2021 года в один из плацкартных вагонов продали больше билетов, чем в нем есть мест. Это произошло в поезде "Одесса – Рахов".

Смотрите видео о "Большой стройке" на железной дороге:

Текст публикации "Киевпастранса":

Внимание! 4 и 5 января 2022 года отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички: 04.01.22(вечер) №7416,7423,7424,7431

05.01.22(утро) №7307,7308,7315,7316