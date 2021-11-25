У Києві сміттєвоз протаранив швидку допомогу: кадри моторошної аварії

У Києві на бульварі Перова трапилася серйозна аварія за участі сміттєвоза, Lexus та швидкої допомоги. Кадри з місця пригоди оприлюднили 25 листопада.

На щастя, медики лише їхали на виклик, тож хворого у кареті не було. В результаті зіткнення постраждав лише медик реанімобіля. Його госпіталізували.

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Сміттєвоз влетів у швидку, не пропустивши її

Швидка допомога їхала на виклик у напрямку Троєщини. Водій заздалегідь увімкнув проблискові маячки та звуковий сигнал, аби проїхати на червоне світло.

Інші водії пропустили медиків, але шофер сміттєвоза MAN не надав екіпажу переваги в русі й протаранив швидку на перетині з вулицею Кибальчича.

Удар був настільки сильним, що автівка лікарів відрикошетила і врізалася у Lexus.

Мчав на швидкості й міг бути нетверезим

Для з'ясування обставин автотрощі на місце прибули правоохоронці.

Водій сміттєвоза відмовився коментувати аварію, однак свідки запевняють, що він мчав на шаленій швидкості. Його забрали до медзакладу для проведення експертизи на наявність у крові алкоголю чи наркотиків.

Моторошна аварія зі сміттєвозом та швидкою на бульварі Перова / Фото Magnolia TV

У Києві сміттєвоз на швидкості влетів у швидку: відео

Текст публікації Magnolia TV:

У Києві на Перова сміттєвоз протаранив швидку, є постраждалі

Аварія сталася на перетині з вулицею Кибальчича. На місці знімальна група "Магнолії-ТВ" поспілкувалася з очевидцями та учасниками дорожньо-транспортної пригоди.

Як вдалось з'ясувати, швидка їхала на виклик у напрямку Троєщини, водій увімкнув проблискові маячки та звуковий сигнал. Потік машин зупинився, аби пропустити медиків, які рухалися на червоний сигнал світлофору.

Натомість водій вантажівки MAN (сміттєвоз) не надав перевагу в русі спецтранспорту та протаранив автомобіль швидкої. Від сильного удару машину медичної допомоги відрикошетило у позашляховик Lexus.

Водій вантажівки відмовився будь-що коментувати. Однак очевидці запевняють, що сміттєвоз рухався на великій швидкості. Згодом чоловіка повезли до медзакладу, де проведуть огляд на алкогольне чи наркотичне сп'яніння.

На жаль, не обійшлося без травмованих. До лікарні шпиталізували водія швидкої. На місці працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує всі обставини аварії.