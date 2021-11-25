К счастью, медики ехали на вызов, поэтому больного в карете не было. В результате столкновения пострадал лишь медик реанимобиля. Его госпитализировали.

Важно В Киеве женщина перебегала дорогу на красный и погибла под колесами грузовика

Мусоровоз влетел в скорую, не пропустив ее

Скорая помощь ехала на вызов в направлении Троещины. Водитель заранее включил проблесковые маячки и звуковой сигнал, чтобы проехать на красный свет.

Другие водители пропустили медиков, но шофер мусоровоза MAN не предоставил экипажу преимущество в движении и протаранил скорую на пересечении с улицей Кибальчича.

Удар был настолько сильным, что машина врачей отрикошетила и врезалась в Lexus.

Обратите внимание! Для выяснения обстоятельств ДТП на место прибыли правоохранители.

Мчался на скорости и мог быть нетрезвым

Водитель мусоровоза отказался комментировать аварию, однако свидетели уверяют, что он мчался на бешеной скорости. Его забрали в медучреждение для проведения экспертизы на наличие в крови алкоголя или наркотиков.

Жуткая авария с мусоровозом и скорой на бульваре Перова / Фото Magnolia TV

В Киеве мусоровоз на скорости влетел в скорую: видео​

Текст публикации Magnolia TV:

В Киеве на Перова мусоровоз протаранил скорую, есть пострадавшие.

Авария произошла на пересечении с улицей Кибальчича. На месте съемочная группа "Магнолии-ТВ" пообщалась с очевидцами и участниками дорожно-транспортного происшествия.

Как удалось выяснить, скорая ехала на вызов в направлении Троещины, водитель включил проблесковые маячки и звуковой сигнал. Поток машин остановился, чтобы пропустить медиков, которые двигались на красный сигнал светофора.

Зато водитель грузовика MAN (мусоровоз) не предоставил преимущество в движении спецтранспорту и протаранил автомобиль скорой. От сильного удара машину медицинской помощи отрикошетило во внедорожник Lexus.

Водитель грузовика отказался что-либо комментировать. Однако очевидцы уверяют, что мусоровоз двигался на большой скорости. Впоследствии мужчину повезли в медучреждение, где проведут освидетельствование на алкогольное или наркотическое опьянение.

К сожалению, не обошлось без травмированных. В больницу госпитализировали водителя скорой. На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства аварии.