Медики швидко приїхали на місце моторошної дорожньо-транспортної пригоди. Але, на жаль, зарадити потерпілій вони вже нічим не змогли. Лікарі лише констатували її смерть.

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Жінка перебігала дорогу на червоне світло і потрапила під вантажівку / Фото Magnolia TV



Медики лише констатували смерть потерпілої / Фото Magnolia TV

Зекономлені секунди коштували життя

За попередньою інформацією, жінка перебігала дорогу на червоний сигнал світлофора.

На вигляд їй було приблизно 45 – 50 років.

Водій MAN запевнив, що не встиг вчасно зреагувати на потерпілу, бо просто не помітив її – жінка потрапила у "сліпу зону".



Водій не помітив жінку, бо вона опинилася у "сліпій зоні" / Фото Magnolia TV

Вантажівка убила пішохода та велосипедиста: схожа трагедія

Подібна дорожньо-транспортна пригода трапилася 2 листопада на проспекті Академіка Палладіна. Там вантажівка знесла з переходу велосипедиста та пішохода. Перший чоловік від отриманих травм помер на міцсці, а другого не стало в реанімації.

За кермом авто, що скоїло наїд на людей, перебував 24-річний водій. Він нібито відволікся на телефон і через це не помітив червоне світло.