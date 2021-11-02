Наразі правоохоронці вже затримали 24-річного водія Renault Master. Невдовзі йому мають оголосити про підозру та обрати запобіжний захід.

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Пропустив червоне світло через телефон

Водій на швидкості продовжив рух, попри червоний сигнал світлофора. У результаті під його колесами опинилися велосипедист та пішохід, які за правилами перетинали дорогу по регульованому переходу.

Як повідомляє телеграм-канал dtp.kiev.ua, свідок трагедії припустив, що шофер вантажівки міг відволіктися на мобільний телефон і просто не помітив, що йому заборонено рухатися.

Страшна смерть і тяжкі травми

Від отриманих травм велосипедист помер у швидкій допомозі. Що ж до пішохода, то його доправили до лікарні у тяжкому стані й без свідомості.

Увага! За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, які призвели до смерті потерпілого чи тяжких тілесних ушкоджень, винуватцю аварії загрожує ув'язнення на 3 – 8 років та позбавлення водійських прав на три роки.

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