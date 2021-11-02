Наразі правоохоронці вже затримали 24-річного водія Renault Master. Невдовзі йому мають оголосити про підозру та обрати запобіжний захід.
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Пропустив червоне світло через телефон
Водій на швидкості продовжив рух, попри червоний сигнал світлофора. У результаті під його колесами опинилися велосипедист та пішохід, які за правилами перетинали дорогу по регульованому переходу.
Як повідомляє телеграм-канал dtp.kiev.ua, свідок трагедії припустив, що шофер вантажівки міг відволіктися на мобільний телефон і просто не помітив, що йому заборонено рухатися.
Страшна смерть і тяжкі травми
Від отриманих травм велосипедист помер у швидкій допомозі. Що ж до пішохода, то його доправили до лікарні у тяжкому стані й без свідомості.
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