Сейчас правоохранители уже задержали 24-летнего водителя Renault Master. Вскоре ему должны объявить о подозрении и избрать меру пресечения.
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Пропустил красный свет из-за телефона
Водитель на скорости продолжил движение, несмотря на красный сигнал светофора. В результате под его колесами оказались велосипедист и пешеход, которые по правилам пересекали дорогу по регулируемому переходу.
Как сообщает телеграм-канал dtp.kiev.ua, свидетель трагедии предположил, что шофер грузовика мог отвлечься на мобильный телефон и просто не заметил, что ему запрещено двигаться.
Страшная смерть и тяжелые травмы
От полученных травм велосипедист умер в скорой помощи. Что же касается пешехода, то его доставили в больницу в тяжелом состоянии и без сознания.
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