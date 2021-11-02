Сейчас правоохранители уже задержали 24-летнего водителя Renault Master. Вскоре ему должны объявить о подозрении и избрать меру пресечения.

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Пропустил красный свет из-за телефона

Водитель на скорости продолжил движение, несмотря на красный сигнал светофора. В результате под его колесами оказались велосипедист и пешеход, которые по правилам пересекали дорогу по регулируемому переходу.

Как сообщает телеграм-канал dtp.kiev.ua, свидетель трагедии предположил, что шофер грузовика мог отвлечься на мобильный телефон и просто не заметил, что ему запрещено двигаться.

Страшная смерть и тяжелые травмы

От полученных травм велосипедист умер в скорой помощи. Что же касается пешехода, то его доставили в больницу в тяжелом состоянии и без сознания.

Внимание! За нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, которые привели к смерти потерпевшего или тяжким телесным повреждениям, виновнику аварии грозит заключение на 3 – 8 лет и лишение водительских прав на три года.

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