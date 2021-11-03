Інформацію про смерть другого потерпілого від порушення 24-річного чоловіка підтвердили в коментарі 24 каналу у поліції Києва. Чоловік, за даними правоохоронців, пішов з життя вранці 3 листопада.

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Оскільки внаслідок аварії загинуло двоє осіб, слідчі перекваліфікували кримінальне провадження.

Запобіжний захід обиратимуть пізніше

Відтепер правоохоронці інкримінують затриманому за проїзд на червоне порушення правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі кількох осіб.

Кримінальний кодекс України передбачає за таке порушення від 3 до 10 років ув'язнення.

Незабаром слідчі повідомлять водію про підозру у вчиненні злочину за новою кваліфікацією.

Крім того, прокурори вимушені перероблювати клопотання про обрання чоловіку запобіжного заходу. Тому суд розгляне цей документ дещо пізніше.

Що відомо про смертельну аварію за участю вантажівки у Києві

Вдень 2 листопада водій Renault Master, за попередніми даними, відволікся на телефон та виїхав на пішохідний перехід на червоне світло. У цей час дорогу переходило чимало пішоходів. Всі вони встигли відскочити, окрім велосипедиста та пішохода 1959 року народження. Власник двоколісного транспорту загинув дорогою до лікарні. Другого потерпілого доставили до лікарні у вкрай важкому стані. Втім, врятувати чоловіку життя медики не змогли.