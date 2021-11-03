Водій Renault Master виїхав на пішохідний перехід, коли по ньому йшли люди та котився велосипедист. Більшість учасників руху встигла відскочити у сторону, однак пілот двоколісного транспорту та ще один чоловік опинилися під ударом.

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Від отриманих травм велосипедист помер у кареті швидкої дорогою до лікарні. Пішохід у важкому стані перебуває у реанімації.

Прокурори просять посадити під варту

ДТП сталася на проспекті Академіка Палладіна вдень 2 листопада. Водій вантажівки проїхав на червоне, коли дорогу переходило чимало пішоходів.

Renault буквально зніс двох людей, через що його водію загрожує від 3 до 8 років ув'язнення.

24-річного порушника правил дорожнього руху затримали на місці події.

3 листопада слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину. Працівники прокуратури підготували клопотання до суду щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування інциденту триває, а поліцейські намагаються встановити всі деталі ДТП.