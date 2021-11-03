Водитель Renault Master выехал на пешеходный переход, когда по нему шли люди и ехал велосипедист. Большинство участников движения успели отскочить в сторону, однако пилот двухколесного транспорта и еще один человек оказались под ударом.
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От полученных травм велосипедист умер в карете скорой по дороге в больницу. Пешеход в тяжелом состоянии находится в реанимации.
Прокуроры просят посадить под стражу
- ДТП произошло на проспекте Академика Палладина днем, 2 ноября. Водитель грузовика проехал на красный, когда дорогу переходили немало пешеходов.
- Renault буквально снес двух человек, из-за чего его водителю грозит от 3 до 8 лет заключения.
- 24-летнего нарушителя правил дорожного движения задержали на месте происшествия.
3 ноября следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления. Сотрудники прокуратуры подготовили ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование инцидента продолжается, а полицейские пытаются установить все детали ДТП.