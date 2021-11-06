У Києві спалахнула пожежа в торговому центрі: дах охопив вогонь – відео з місця події

У Голосіївському районі Києва загорівся торговий центр. Пожежа спалахнула у будівлі "Інтервал-Плаза", що на Великій Васильківській.

Інформація про пожежу з'явилася близько 22:00. На відео, опублікованому в мережі, ще здалеку було видно полум'я на даху ТЦ. На місце події оперативно прибули рятувальники.

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Сталося коротке замикання

Як пише "РБК-Україна", пожежу вдалося швидко ліквідувати. На це вогнеборцям знадобилося близько 5 хвилин.

Пожежа у торговому центрі в Києві: дивіться відео

Як повідомили в управлінні ДСНС по Києву, пожежа на вулиці Васильківській 143/2 виникла на даху 6-поверхової адміністративної будівлі. За попередніми даними, причиною займання стало коротке замикання. О 22:09 пожежники локалізували спалах на площі 5 квадратних метрів. Через п'ять хвилин вогонь був повністю загашений. На місце пожежі виїжджало 6 одиниць техніки та 25 рятувальників. Жертв та постраждалих внаслідок займання немає. Причини та обставини пожежі з'ясовують правоохоронці.

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