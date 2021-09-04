У Києві спалахнув бізнес-центр: рятувальники витягнули дівчинку з заблокованого ліфту

У бізнес-центрі "Колізей", що у Києві, спалахнула пожежа. Працівники ДСНС врятували з заблокованого ліфта дівчинку 2005 року народження.

Рятувальники розповіли, що інформацію про пожежу отримали орієнтовно о 18:18 4 вересня. Загоряння трапилось у Дарницькому районі на вулиці Лариси Руденко.

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Загоряння почалось у приміщенні бізнес-центру "Колізей" на 8 поверсі. Пожежа виникла у фітнес-центрі та розповсюдилась на покрівлю площею 100 метрів квадратних.

У ході проведення розвідки між 7 та 8 поверхами з ліфтової кабіни врятовано дівчину 2005 року народження,

– розповіли у ДСНС.

На щастя, дитина не постраждала. Рятувальники повідомили, що внаслідок пожежі немає постраждалих чи жертв.

У Києві рятувальники загасили пожежу в бізнес-центрі / Фото ДСНС України

До гасіння залучалось 40 працівників та 9 одиниць техніки ДСНС. Орієнтовно о 19:22 пожежу в сауні фітнес-центру та частково у покрівлі локалізували.

О 19:30 – працівники ДСНС ліквідували загоряння.

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