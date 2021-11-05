У Києві спіймали бійця Нацгвардії, який продавав амфетамін

Контрактника Нацгвардії на гарячому затримали за торговлю наркотиками. Продавав товар зловмисник як на території військової частини так і у Києві.

За даними слідства злочинною діяльністю боєць контрактної служби займався з липня 2021 року. Затримали старшого солдата Нацгвардії під час передачі амфетаміну замовнику.

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Викриттям зловмисника займалися представники ДБР та департаменту військової контррозвідки СБУ.

Можуть посадити на 10 років



Бійця Нацгвардії взяли на гарячому / Фото Спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону

Правоохоронці кажуть, що зловмисник торгував наркотичним препаратом та збував його і цивільним, і бійцям Нацгвардії.

Спіймали чоловіка 2 листопада на гарячому, коли товар у нього купував цивільний.

Разом з торговцем затримали і його клієнта.



Нацгвардійцю світить до 10 років тюрми / Фото Спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону

Нацгвардійцю інкримінують розповсюдження наркотиків. У Кримінальному кодексі України, згідно з кваліфікацією злочину, за це порушення передбачене покарання у вигляді від 3 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Чи обрали фігуранту провадження запобіжний захід, наразі невідомо.