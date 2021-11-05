По данным следствия, преступной деятельностью боец контрактной службы занимался с июля 2021 года. Задержан старший солдат Нацгвардии во время передачи амфетамина заказчику.

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Разоблачением злоумышленника занимались представители ДБР и департамента военной контрразведки СБУ.

Могут посадить на 10 лет



Бойца Нацгвардии взяли с поличным / Фото Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона

Правоохранители говорят, что злоумышленник торговал наркотическим препаратом и сбывал его и гражданским, и бойцам Нацгвардии.

Поймали мужчину 2 ноября с поличным, когда товар у него покупал гражданский.

Вместе с торговцем был задержан и его клиент.

Нацгвардейцу светит до 10 лет тюрьмы / Фото Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона

Нацгвардейцу инкриминируют распространение наркотиков. В Уголовном кодексе Украины, согласно квалификации преступления, за это нарушение предусмотрено наказание в размере от 3 до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Выбрали ли фигуранту производства меру пресечения, пока неизвестно.