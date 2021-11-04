В частности, священнослужителям инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. На нарушение правоохранителям пожаловался один из потерпевших корреспондентов.

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Ризы не спасут от ответственности

За попытку вытеснить журналистов за пределы монастыря и забрать у них технику нарушителям грозит штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Кроме того, их могут арестовать на шесть месяцев или ограничить свободу на три года.

Что произошло в лавре

В мастерской на территории монастыря Московского патриархата вспыхнул пожар.

Его приехали тушить 13 машин и 55 спасателей.

В результате инцидента пострадали три человека, одного мужчину оставили в больнице под наблюдением медиков.

Духовенство Киево-Печерской лавры возмутилось присутствием на территории журналистов и стало применять к ним силу и отбирать телефоны и камеры.

Текст публикации полиции Киева:

По факту препятствования журналистской деятельности возле Киево-Печерской лавры начато уголовное производство

Во время освещения события священнослужители мешали работе представителя СМИ и пытались оттеснить его с места проведения съемки.

В полицию поступило сообщение от журналиста одного из телеканалов о том, что неизвестные препятствуют его профессиональной деятельности во время освещения происшествия пожара на улице Лаврской. В настоящее время на месте происшествия работала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, которая приняла заявление у представителя средств массовой информации.

Предварительно стражи порядка установили, что священнослужители мешали работать журналисту и пытались оттеснить его с места проведения видеосъемки, а также отобрать телефон.

По этому факту в полиции возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 171 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.