Зокрема, священнослужителям інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. На порушення правоохоронцям поскаржився один із потерпілих кореспондентів.

За темою "Дай йому по голові": монахи Києво-Печерської лаври напали на журналістів, які знімали пожежу

Ризи не врятують від відповідальності

За спробу витіснити журналістів за межі монастиря та забрати у них техніку порушникам загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Крім того, їх можуть арештувати на шість місяців або обмежити волю на три роки.

Що сталося у лаврі

У майстерні на території монастиря Московського патріархату спалахнула пожежа.

Її приїхали гасити 13 машин та 55 рятувальників.

В результаті інциденту постраждало троє людей, одного чоловіка залишили у лікарні під наглядом медиків.

Духовенство Київо-Печерської лаври обурилося присутністю на території журналістів і почало застосовувати до них силу та відбирати телефони й камери.

Текст публікації поліції Києва:

За фактом перешкоджання журналістській діяльності біля Києво-Печерської лаври розпочато кримінальне провадження

Під час висвітлення події священнослужителі заважали роботі представника засобів масової інформації та намагалися відтіснити його з місця проведення зйомки.

До поліції надійшло повідомлення від журналіста одного із телеканалів про те, що невідомі перешкоджають його професійній діяльності під час висвітлення події про пожежу на вулиці Лаврській. В цей час на місці події працювала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, яка прийняла заяву у представника засобів масової інформації.

Попередньо правоохоронці встановили, що священнослужителі заважали працювати журналісту та намагалися відтіснити його з місця проведення відеозйомки, а також відібрати телефон.

За цим фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.