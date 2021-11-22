У Києві сталася масштабна пожежа в будівлі Інституту автоматики

Досить серйозне загоряння трапилося вдень 22 листопада у Шевченківському районі Києва. Пожежа сталася в одному з кабінетів адмінбудівлі Київського інституту автоматики.

Рятувальники дізналися про подію о 12:39 22 листопада. Після отримання інформації вони одразу виїхали на місце інциденту.

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По прибуттю ДСНСники з'ясували, що палає приміщення на 4 поверсі 5-поверхової будівлі.

Довелося проводити евакуацію з задимлених поверхів



Рятувальникам довелося працювати у дуже задимленому приміщенні / Фото ДСНС Києва

Епіцентром пожежі на вулиці Нагірній, 22 був кабінет інституту площею 50 квадратних метрів.

Внаслідок загоряння сильно задимілися інші приміщення на 4 і 5 поверсі корпусу.

Рятувальники з найближчих підрозділів вивели у безпечні місця 14 осіб.



Внаслідок пожежі ніхто не постраждав / Фото ДСНС Києва

Майже понад годину пожежні витратили на локалізацію загоряння. О 13:42 вогонь повністю загасили.

На місці події працювали 9 одиниць основної та спеціальної техніки, а також 38 бійців підрозділів ДСНС України у Києві.

Причину загорянні встановлюватимуть правоохоронці. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.