У Києві сталася масштабна пожежа в будівлі Інституту автоматики

22 листопада 2021 , 16:53
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Джерело:

ДСНС Києва

Досить серйозне загоряння трапилося вдень 22 листопада у Шевченківському районі Києва. Пожежа сталася в одному з кабінетів адмінбудівлі Київського інституту автоматики.

Рятувальники дізналися про подію о 12:39 22 листопада. Після отримання інформації вони одразу виїхали на місце інциденту. 

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По прибуттю ДСНСники з'ясували, що палає приміщення на 4 поверсі 5-поверхової будівлі.

Довелося проводити евакуацію з задимлених поверхів


Рятувальникам довелося працювати у дуже задимленому приміщенні / Фото ДСНС Києва

  • Епіцентром пожежі на вулиці Нагірній, 22 був кабінет інституту площею 50 квадратних метрів.
  • Внаслідок загоряння сильно задимілися інші приміщення на 4 і 5 поверсі корпусу.
  • Рятувальники з найближчих підрозділів вивели у безпечні місця 14 осіб.


Внаслідок пожежі ніхто не постраждав / Фото ДСНС Києва

Майже понад годину пожежні витратили на локалізацію загоряння. О 13:42 вогонь повністю загасили. 

На місці події працювали 9 одиниць основної та спеціальної техніки, а також 38 бійців підрозділів ДСНС України у Києві.

Причину загорянні встановлюватимуть правоохоронці. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Автор: Олексій Чибісов