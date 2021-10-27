У Києві сталася серйозна автотроща зі швидкою, вантажівкою та легковиком

У Києві на проспекті Валерія Лобановського трапилася масштабна потрійна аварія. Вранці 27 жовтня там зіштовхнулися швидка допомога, вантажівка та легковик.

Наразі про причини аварії та її винуватців ще не відомо. Також немає інформації про те, чи хтось постраждав.

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Водій легковика влетів у швидку допомогу / Скриншот з відео

Зійшлися у лобовому

На кадрах з місця трощі видно, що легковик в'їхав у карету швидкої допомоги практично лоб у лоб. Збоку його притиснула вантажівка. Від удару в медичного авто значно пошкодилася передня бокова частина.



Вантажівка збоку підперла легковик, який врізався у швидку / Скриншот відео

У Києві трапилася аварія зі швидкою, вантажівкою і легковиком: відео

Зіткнення фур у Бучі паралізувало рух

На дорозі в місті Буча вночі 25 жовтня трапилася дорожньо-транспортна пригода із двома ваговозами. Водій однієї з фур не помітив, що інша припаркована на узбіччі й на повному ходу врізався у неї. В результаті обидві вантажівки паралізували рух іншого транспорту.