У Києві сталася смертельна лобова ДТП із вантажівкою: тіло загиблого вирізали з металу

У Голосіївському районі Києва в смертельній аварії з вантажівкою та легковиком загинув один із водіїв. Трагедія трапилася 21 жовтня.

Зіткнення Wolkswagen Caddy та Renault Kerax відбулося на Столичному шосе, 27 о 15:17. Туди одразу відправили аварійно-рятувальний загін.

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У Голосіївському районі сталася лобова аварія / Фото dtp.kiev.ua

Зіштовхнулися лоб у лоб

З невідомих причин легковик вилетів на зустрічну смугу і на повній швидкості врізався у вантажівку. В результаті водія Wolkswagen Caddy затиснуло між сидінням та панеллю приладів. Від важких травм чоловік 1954 року помер миттєво.



Щоб дістати тіло загиблого, рятувальникам довелося різати авто / Фото dtp.kiev.ua

Тіло довелося вирізати

Щоб дістати тіло загиблого, рятувальникам довелося вирізати його із понівеченого металу гідравлічним, електричним та шанцевим інструментом Weber.

Обставини моторошної автотрощі з'ясовуватимуть правоохоронці.

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Загибель водія авто каршерингу Getmancar на Лук'янівці

Подібна аварія трапилася на вулиці Юрія Іллєнка у столиці вранці 21 жовтня. Там водій орендованого Hyundai каршерингового сервісу Getmancar також влетів у вантажівку й загинув. Його 21-річна пасажирка серйозно постраждала.

Текст публікації Головного управління ДСНС у місті Києві:

Рятувальники деблокували тіло водія із понівеченого авто

21 жовтня о 15:17 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про те, що на Столичному шосе, 27 у Голосіївському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода.

На місце події негайно прибули рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення. По прибуттю бійці встановили, що дорожньо-транспортна пригода сталася за участю двох автомобілів Wolkswagen Caddy та Renault Kerax.

Внаслідок неї в авто Wolkswagen Caddy затиснуло водія між сидінням та панеллю приладів. Рятувальники за допомогою гідравлічного, електричного та шанцевого інструменту Weber деблокували тіло чоловіка 1954 року народження.

Обставини виникнення цієї події встановлюють правоохоронні органи.