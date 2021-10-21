Жертвою трощі став водій легковика. Крім того, серйозно постраждала його пасажирка – жінку негайно госпіталізували.

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Влетів на повному ходу

Водій орендованого Hyundai їхав на великій швидкості і зрештою врізався у вантажівку Mercedes. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Туди прибули слідчі та поліція.

Аварія паралізувала рух

За даними телеграм-каналу dtp.kiev.ua, через аварію на вулиці Юрія Іллєнка утворився великий затор. На фото видно, що по дорозі розкидані уламки розтрощеної автівки. Тіло загиблого лежить на асфальті.

Трагедія на Повітрофлотському

Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилася 20 жовтня на Повітрофлотському проспекті. Там не розминулися Hyundai Elantra та Skoda Fabia. В результаті під колесами загинула жінка-пішохід.

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