У Києві знову оголосили повітряну тривогу

У Києві станом на 20:45 27 лютого знову оголосили повітряну тривогу. Людей просять терміново йти в укриття цивільного захисту.

Минулого разу про повітряну тривогу в українській столиці повідомляли близько 19:00. Під час кожного сигналу повітряної небезпеки необхідно терміново йти в укриття. Це врятує життя.

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Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту,

– мовиться у повідомленні.



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