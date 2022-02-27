У Міністерстві оборони України оприлюднили відеозапис, на якому видно, як наші БПЛА криють колони окупантів. Ролик з'явився у мережі ввечері 27 лютого.

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Байрактари працюють. Знищено російський БУК в районі Малина Житомирської області.

Бійтеся, вороги! Не буде вам спокою на нашій землі!

– зазначили під відео.

На записі чутно, як українські оператори обговорюють цілі, а вдалу ліквідацію ворога супроводжують оваціями.