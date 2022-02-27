Следовательно, в телеграм-канале "Последний Блокпост" обнародовали видеозапись, на которой видно, как наши БПЛА кроют колонны оккупантов. Ролик появился в сети вечером 27 февраля.

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Уничтожен российский БУК в районе Малина Житомирской области,

– отметили под видео.

На записи слышно, как украинские операторы обсуждают цели, а удачную ликвидацию врага сопровождают овациями.