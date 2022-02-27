Соответствующую информацию обнародовали в телеграме "Останній блокпост" 27 февраля. В подтверждение своих слов добавили пару видео с места событий.

К теме Канал для помощи военным: как помочь победить российскую орду

Как можно понять из записи, жители Харькова не рады приходу россиян. Они уничтожили 3 машины оккупантов с символом "Z" на кузове.

"Уничтожаем! К победе!", – отметили авторы поста.

Россия теряет солдат в Харькове: смотрите видео (18+)

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.