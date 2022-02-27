Соответствующую информацию обнародовали в телеграме "Останній блокпост" 27 февраля. В подтверждение своих слов добавили пару видео с места событий.
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Как можно понять из записи, жители Харькова не рады приходу россиян. Они уничтожили 3 машины оккупантов с символом "Z" на кузове.
"Уничтожаем! К победе!", – отметили авторы поста.
Россия теряет солдат в Харькове: смотрите видео (18+)
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