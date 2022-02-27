Відповідну інформацію оприлюднили в телеграмі "Останній блокпост" 27 лютого. На підтвердження своїх слів додали пару відео з місця подій.

До теми Канал для допомоги військовим: як допомогти перемогти російську орду

Як можна зрозуміти зі запису, жителі Харкова не раді приходу росіян. Вони знищили 3 автівки окупантів з символом "Z" на кузові.

"Нищимо! До перемоги!", – зазначили автори посту.

Росія втрачає солдатів у Харкові: дивіться відео (18+)

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