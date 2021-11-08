У Києві судитимуть банду псевдовалютників, які вкрали 17 мільйонів гривень

У Києві перед судом постане угруповання шахраїв, які під виглядом валютників привласнили 17 мільйонів гривень ошуканих клієнтів. Обвинувальний акт щодо сімох зловмисників уже передала Печерська окружна прокуратура.

Членам організованої злочинної групи інкримінують заволодіння коштами в особливо великих розмірах. За це передбачено покарання у вигляді 5 – 12 років позбавлення волі та конфіскації майна.

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Обмінники із "секретом"

Кожен із обвинувачених мав чітко визначену роль.

Для своєї злочинної діяльності вони винайняли нежитлові приміщення у центрі столиці й відкрили там фіктивні пункти обміну валют.

Після отримання грошей від клієнтів, зловмисники швидко утікали з ними через чорний хід.

Схема процвітала майже пів року

Такі зухвалі пограбування банда здійснювала з грудня 2020-го по квітень 2021 року. Загалом слідство встановило причетність правопорушників до дев'яти епізодів валютного шахрайства.

Однак, під час останньої спроби прибрати до рук чужі 68 тисяч доларів зловмисників викрили і затримали.