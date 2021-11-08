Членам организованной преступной группы инкриминируют завладение средствами в особо крупных размерах. За это предусмотрено наказание в виде 5 – 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.

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Обменники с "секретом"

Каждый из обвиняемых играл четко определенную роль.

Для своей преступной деятельности они сняли нежилые помещения в центре столицы и открыли там фиктивные пункты обмена валют.

После получения денег от клиентов, злоумышленники быстро сбегали с ними через черный ход.

Схема процветала почти пол года

Такие дерзкие ограбления банда совершала с декабря 2020-го по апрель 2021 года. В общей сложности следствие установило причастность правонарушителей к девяти эпизодам валютного мошенничества.

Однако во время последней попытки прибрать в руки чужие 68 тысяч долларов злоумышленников разоблачили и задержали.