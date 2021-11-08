Членам організованої злочинної групи інкримінують заволодіння коштами в особливо великих розмірах. За це передбачено покарання у вигляді 5 – 12 років позбавлення волі та конфіскації майна.

До теми Прикинулися соцпрацівницями і побили дідуся: у Києві шахрайки скоїли зухвалу спробу пограбування

Обмінники із "секретом"

Кожен із обвинувачених мав чітко визначену роль.

Для своєї злочинної діяльності вони винайняли нежитлові приміщення у центрі столиці й відкрили там фіктивні пункти обміну валют.

Після отримання грошей від клієнтів, зловмисники швидко утікали з ними через чорний хід.

Схема процвітала майже пів року

Такі зухвалі пограбування банда здійснювала з грудня 2020-го по квітень 2021 року. Загалом слідство встановило причетність правопорушників до дев'яти епізодів валютного шахрайства.

Однак, під час останньої спроби прибрати до рук чужі 68 тисяч доларів зловмисників викрили і затримали.