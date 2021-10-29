У Києві таксист Bolt вигнав ексмодель Асю Мікович з авто і вдарив в голову

Таксист сервісу Bolt зганьбився, вдаривши дівчину-пасажирку в голову. Нею виявилася колишня ню-модель Ася Мікович (Анна Мінюкова). Скандальний інцидент трапився увечері 26 жовтня. Після необґрунтованої агресії він утік з місця подій.

Потерпіла розповіла, що викликала машину під робочий офіс, аби доїхати додому. Однак поїздка обернулася для неї справжнім стресом.

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Водій причепився до пози пасажирки

За словами дівчини, сівши до авто, вона продовжувала дивитися на телефоні відеолекцію. У якийсь момент крізь навушники пасажирка почула обурення водія. Виявилося, що йому не сподобалася поза клієнтки. На це Мінюкова відповіла чоловіку, що якщо йому незручно, то він може відсунути своє сидіння вперед. Після її слів водій почав поводитися ще більш неадекватно.

Скасував поїздку і накинувся з кулаками

Зрештою співробітник Bolt без пояснень вирішив скасувати поїздку клієнтки. Але Мінюкова спокійно сказала йому, що 15 хвилин почекає наступну машину в салоні, аби не стояти на холоді.

Дивлюся на таксиста і розумію – зараз ї**не. Вирішую вийти з машини від гріха подалі. Боковим зором бачу, що він виходить за мною. Починаю тікати. Розумію, що бігла повільно в момент, коли мені прилітає удар рукою по голові ззаду,

– поскаржилася дівчина на агресивну поведінку водія.

У сльозах Мінюкова почала шукати захисту в перехожих, однак водій різко розвернувся і побіг до машини, щоб швидко втекти з місця нападу.

У справу втрутиться поліція

Потерпіла після інциденту заявила на свого кривдника у поліцію. За її припущеннями, водій міг бути під дією алкоголю або наркотиків. Крім того, дівчину обурило, що стати водієм таксі може практично будь-хто, просто встановивши на телефон відповідний додаток.

Що ж до реакції сервісу Bolt, то його представники, за словами Мінюкової, просто написали їй: "Нам дуже шкода, що ви стали учасником цієї неприємної ситуації".

Редакції 24 каналу поки не вдалося зв'язатися із компанією, аби отримати коментар щодо прикрого випадку.

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