У Києві таксист-іноземець відправив пасажирку у кому, пограбував та відвіз додому

Поліцейські Києва спіймали громадянина Туркменістану, який працює в одній зі служб таксі. 29 січня він нібито здійснив розбійний напад на пасажирку, внаслідок чого вона опинилася у комі.

За даними правоохоронців, вночі 29 січня потерпіла скористалася мобільним застосунком, через який викликала собі таксі. Водій-іноземець, який мав відвезти жінку додому, вирішив її пограбувати.

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24-річний зловмисник, як стверджують слідчі, запропонував дівчині каву з сільнодіючим лікарським засобом.

Забрав всі цінності та відвіз додому

Поліцейські дізналися про злочин після того, як до них звернулися сусіди постраждалої. Вони знайшли непритомну дівчину в під'їзді багатоповерхівки.

Медики швидкої госпіталізували потерпілу до лікарні у стані коми. Слідчі ж почали з'ясовувати, що з нею сталося.

Через 6 годин після злочину правоохоронці вже з'ясували, що трапилося, а також встановили особу зловмисника-іноземця.

Під час поїздки водій нібито запропонував дівчині каву, в яку додав сильнодіючий засіб. Після вживання напою пасажирка знепритомніла, а таксист забрав у неї телефон та інші цінні речі.

Після пограбування зловмисник затягнув жінку до під'їзду та залишив там.

Наразі постраждала вийшла з коми. Яким є її стан здоров'я, у поліції не повідомили. У самого ж таксиста під час затримання знайшли речі жінки та інші докази його участі у злочині.

24-річному молодику вже повідомили про підозру у вчиненні розбою, поєднаного з заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Якщо зловмисника визнають винним у суді, йому загрожує від 8 до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Незабаром чоловіку обиратимуть запобіжний захід.

Крім того, слідчі готуються перевіряють іноземця на причетність до вчинення аналогічних злочинів.

Сервіс у таксі бажає кращого

За словами киян, останнім часом користуватися послугами таксі досить небезпечно, оскільки водії дуже часто порушують правила дорожнього руху та взагалі не зовсім адекватно ставляться до пасажирів. Так, у ніч на 25 січня на Татарській вулиці водій Bolt побив темношкірого пасажира через прохання увімкнути радіо. Чоловік скасував поїздку, висадив пасажира та побив його до втрати свідомості.