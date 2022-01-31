По данным правоохранителей, ночью 29 января потерпевшая воспользовалась мобильным приложением, через которое вызвала себе такси. Водитель-иностранец, который должен был отвезти женщину домой, решил ее ограбить.

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24-летний злоумышленник, как утверждают следователи, предложил девушке кофе с сильнодействующим лекарственным средством.

Забрал все ценности и отвез домой

Полицейские узнали о преступлении после того, как к ним обратились соседи пострадавшей. Они нашли потерявшую сознание девушку в подъезде многоэтажки.

Медики скорой госпитализировали пострадавшую в больницу в состоянии комы. Следователи же начали выяснять, что с ней произошло.

Через 6 часов после преступления правоохранители уже выяснили, что случилось, а также установили личность злоумышленника-иностранца.

Во время поездки водитель якобы предложил девушке кофе, в который добавил сильнодействующее средство. После употребления напитка пассажирка потеряла сознание, а таксист забрал у нее телефон и другие ценные вещи.

После ограбления злоумышленник затащил женщину в подъезд и оставил там.

Сейчас пострадавшая вышла из комы. Каково ее состояние здоровья, в полиции не сообщили. У самого же таксиста во время задержания нашли вещи женщины и другие доказательства его участия в преступлении.

24-летнему парню уже сообщили о подозрении в совершении разбоя, соединенного с причинением тяжких телесных повреждений. Если злоумышленника признают виновным в суде, ему грозит от 8 до 15 лет заключения с конфискацией имущества. Вскоре мужчине будут избирать меру пресечения.

Кроме того, следователи проверяют иностранца на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Сервис такси оставляет желать лучшего

По словам киевлян, в последнее время пользоваться услугами такси довольно опасно, так как водители очень часто нарушают правила дорожного движения и вообще не совсем адекватно относятся к пассажирам. Так, в ночь на 25 января на Татарской улице водитель Bolt избил темнокожего пассажира из-за просьбы включить радио. Мужчина отменил поездку, высадил пассажира и избил его до потери сознания.