Про напад водія служби таксі розповів сам потерпілий, який у соцмережі називає себе діджей Роб. Чоловік, судячи з усього, працює стилістом та моделлю, а також веде музичну діяльність.

Дивіться також Злата Огнєвіч заявила в поліцію на чоловіка, який обіцяв її "завалити"

За словами клієнта компанії Bolt, інцидент стався в ніч на 25 січня.

Побив до втрати свідомості



Чоловіка побив водій Bolt / Фото з інстаграму Robe_mood

Після початку поїздки чоловік попросив таксиста увімкнути "Радіо Маямі", на що отримав негативну відповідь.

Питання, що водій може включити увімкнути, розлютило таксиста, після чого він скасував поїздку та висадив пасажира.

Вже поза машиною водій нібито ударив чоловіка по голові, від чого той знепритомнів.

Коли Роб отямився, машини таксі вже не було на місці події.



Наслідки нападу таксиста на пасажира / Фото з інстаграму Robe_mood

Невідомо, чи звернувся чоловік до поліції з приводу інциденту, однак він написав у службу підтримки компанії Bolt. Спочатку відповіді потерпілий не отримав, але згодом отримав повідомлення про те, що водія звільнили.

У Bolt пропонують страховку та готові передати інформацію поліції

У коментарі 24 каналу в компанії Bolt зазначили, що стурбовані неприпустимими діями водія та підкреслили, що безпека пасажирів для них є пріоритетом.



Ми одразу заблокували обліковий запис водія і відключили його від платформи Bolt. Наразі ми з’ясовуємо всі деталі інциденту. Ми готові співпрацювати з поліцією та надати їй всю необхідну інформацію,

– розповіли у службі.

Також у компанії кажуть, що співпрацюють зі страховою UNIQA, через що служба підтримки зв’язалася з потерпілим та надала детальну інформацію про те, як отримати страхове відшкодування.