Про напад водія служби таксі розповів сам потерпілий, який у соцмережі називає себе діджей Роб. Чоловік, судячи з усього, працює стилістом та моделлю, а також веде музичну діяльність.
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За словами клієнта компанії Bolt, інцидент стався в ніч на 25 січня.
Побив до втрати свідомості
Чоловіка побив водій Bolt / Фото з інстаграму Robe_mood
- Після початку поїздки чоловік попросив таксиста увімкнути "Радіо Маямі", на що отримав негативну відповідь.
- Питання, що водій може включити увімкнути, розлютило таксиста, після чого він скасував поїздку та висадив пасажира.
- Вже поза машиною водій нібито ударив чоловіка по голові, від чого той знепритомнів.
- Коли Роб отямився, машини таксі вже не було на місці події.
Наслідки нападу таксиста на пасажира / Фото з інстаграму Robe_mood
Невідомо, чи звернувся чоловік до поліції з приводу інциденту, однак він написав у службу підтримки компанії Bolt. Спочатку відповіді потерпілий не отримав, але згодом отримав повідомлення про те, що водія звільнили.
У Bolt пропонують страховку та готові передати інформацію поліції
У коментарі 24 каналу в компанії Bolt зазначили, що стурбовані неприпустимими діями водія та підкреслили, що безпека пасажирів для них є пріоритетом.
Ми одразу заблокували обліковий запис водія і відключили його від платформи Bolt. Наразі ми з’ясовуємо всі деталі інциденту. Ми готові співпрацювати з поліцією та надати їй всю необхідну інформацію,
– розповіли у службі.
Також у компанії кажуть, що співпрацюють зі страховою UNIQA, через що служба підтримки зв’язалася з потерпілим та надала детальну інформацію про те, як отримати страхове відшкодування.